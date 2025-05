Circolo chiuso, il Ghetto Turco alza la voce

Il circolo sociale del Ghetto Turco è chiuso da settimane. E ora i residenti, capitanati dall’ex consigliere Bertino Astolfi, protestano e raccolgono firme. "Siamo un gruppo di cittadini della zona tra via Rosmini e via Tommaseo, un’area di Rimini ‘dimenticata’. Chiediamo che, come altrove, dove tante piazzette sono state rese accoglibili, anche la nostra possa meritare l’attenzione del Comune. Il disagio più grande è la chiusura del bar ristorante del circolo sociale, punto di riferimento per tutto il quartiere, con iniziative sociali, culturali, sportive e politiche". I residenti chiedono "all’amministrazione e alla Lega delle cooperative (che è proprietaria dell’immobile, ndr) di fare le verifiche sui motivi dell’inattività dello stabile e della chiusura del circolo". Segnalano anche che "al secondo piano dello stabile vi sono una sala, due uffici ed un appartamento chiuso da un anno: un fatto grave in questo periodo di diffusa scarsità di alloggi".