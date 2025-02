Circolo Diportisti in lutto. Addio al tesoriere. Agide Orsini

E’ mancato Agide Orsini, 84enne tesoriere e membro del consiglio direttivo del Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina, tra le anime dell’associazione. Che lo ricorda come "una colonna portante del circolo, affabile come pochi, ma soprattutto amico di tutti noi". Orsini ha trascorso una lunga carriera tra le fila della Guardia di Finanza, nella quale per molti anni ha fatto parte del nucleo operativo navale. Era un grande appassionato di pesca. I funerali si terranno oggi alle 15 alla chiesa di Bellaria-Cagnona.