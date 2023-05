Circolo Nautico, si dimette il presidente Ianniello

Dimissioni del presidente Nicola Ianniello "per scelta personale" nell’assemblea ordinaria dei soci del Circolo Nautico, convocata per sabato 27 maggio alle 10,30 nella saletta al piano terra del palazzo del turismo. All’ordine del giorno la relazione del presidente sull’attività svolta, l’approvazione del rendiconto gestione 2022, le iniziative sociali in calendario per il 2023. Poi dimissioni del presidente e del consiglio in carica; elezione del presidente e del nuovo direttivo. Aperte le candidature.