Circolo Rio Pircio, eventi e regate al via

Al via la stagione di eventi e regate organizzata dal Circolo Velico Rio Pircio Igea Marina. Si parte il 1° giugno, con il Vela Day Fiv, "uscite in mare aperte a tutti". Il 15 windsurf per i più giovani, prove gratuite di windsurt e wing. Il 22 giugno ’Deriv...issima’, regata open per derive e catamarani (prima tappa), con partenza dal Rio Pircio. Si fa il bis il 6 luglio, seconda tappa, start a Torre Pedrera. Il 13 luglio ’Sup Trophy’, mentre domenica 20 andrà in scena la terza tappa di ’Deriv...issima’, con partenza da Viserba. Altro Open Day, uscite in mare riservate ai turisti, il 3 aogsto. Il 10 ancora ’Deriv...issima’, dal Rio Pircio. Domaenica 17 Alpha Tris Day, "veleggiata, ciambella, acqua a uffo e Sangiovese". Il 24 agosto regata long distance, derive e catamarani, con vertice al Rio Pircio.