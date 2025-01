Circolo tennis di Viserba, spogliatoi e club house. Arriva l’ok della giunta

Spogliatoi e club house più ampi per rendere ancora più funzionale e aumentare gli standard qualitativi dei servizi a disposizione dei tanti utenti che frequentano abitualmente uno tra i principali poli sportivi della città, l’impianto dedicato al tennis di via Marconi a Viserba. Promotore del progetto di riqualificazione e ammodernamento del centro è l’associazione sportiva Tennis Viserba, nell’ambito di un’apposita convenzione firmata con l’amministrazione comunale che prevede un investimento, da parte della società sportiva, pari a circa 80mila euro, a fronte della concessione della gestione dell’impianto per 5 anni. Nell’ultima seduta la giunta comunale ha riconosciuto gli aspetti di pubblico interesse del progetto presentato dall’associazione sportiva. Dopo il riconoscimento del pubblico interesse della proposta, si partirà con il percorso di approvazione del progetto che avverrà in due fasi: entro fine 2026 sarà realizzato l’ampliamento della club house, mentre entro la fine del 2028 si andrà a completare l’intervento agli spogliatoi.