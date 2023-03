Circonvallazione avanti tutta "Ma diciamo no alla Ss16"

Si avvicina il giorno dell’inizio lavori per la circonvallazione a Santa Giustina. Mentre sull’altra grande opera, la variante della Ss16 (che passerà dalla frazione) il comitato dei residenti è deciso a dar battaglia. Nell’assemblea pubblica, tenuta dal comitato per fare il punto sui progetti Santa Giustina, erano presenti oltre 60 persone. Inoltre l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha incontrato una delegazione del comitato stesso per fare il punto sulle grandi opere, e anche sui vari interventi per migliorare la qualità della vita della zona.

Sulla circonvallazione Anas ha già comunicato all’amministrazione che entro giugno dovrebbero essere aggiudicati i lavori del cantiere. Il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto per la fine dell’anno, cosa che sposta l’inizio del cantiere nei primi mesi del 2024. Poi serviranno poco più di 400 giorni per consegnare la nuova arteria viaria. Sulla variante alla Ss16, che lambirà Santa Giustina rimanendo a mare del tracciato dell’autostrada "siamo pronti a dare battaglia perché riteniamo la scelta sbagliatissima – dice Giuseppe Fabbri, a nome del comitato – Già una decina di anni fa avevamo raccolto oltre un migliaio di firme su quel progetto, che è rimasto tale e quale di fatto. Se il ministero dovesse dare la deroga alla Via (la valutazione d’impatto ambientale), daremo battaglia". Nel frattempo le indicazioni che il comitato aveva proposto in una riunione del luglio scorso, per migliorare la qualità della vita a Santa Giustina troveranno riscontro negli interventi dell’amministrazione. Morolli ha annunciato al comitato l’installazione di telecamere e il potenziamento dell’illuminazione per il cimitero di Santa Giustina, in via Premilcuore. Inoltre è prevista l’installazione di un semaforo a chiamata sulla via Emilia, all’altezza dell’hotel San Clemente in direzione Santarcangelo.

E’ uno dei punti su cui i residenti si sono battuti "visti i pericoli e purtroppo i morti che ci sono stati in passato sulle strisce pedonali che attraversano la via Emilia". L’impianto è già stato ordinato e la sua entrata in funzione è legata ai tempi di consegna dell’azienda. Infine nella seconda metà dell’anno è in programma la realizzazione di un nuovo marciapiede per mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni all’altezza delle attività economiche.

Andrea Oliva