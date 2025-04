Circuito cittadino nel cuore di Misano

Domenica di motori e passione con la rievocazione storica a Misano. Dalle 10 alle 18 sarà rievocato lo storico circuito cittadino dove sfileranno le moto del passato, che poi saranno esposte nella zona antistante l’Arena 58 in viale Romagna. Il Moto Club Misano ripropone la rievocazione storica del circuito in ricordo di Mario Bertozzi, per gli amici ‘Pioz’.

Sempre domenica il Moto Club Arcione organizza una giornata speciale per commemorare il pilota Angelo Bergamonti, a 54 anni dalla sua scomparsa. L’evento inizierà alle 10 con l’inaugurazione di una mostra a ingresso libero al Palazzo del Turismo.