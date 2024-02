Ciro Formisano si mette L’anima in pace

Per la rassegna Cinema d’autore a cura di Giometti Cinema, il Cinepalace di Riccione stasera alle 21 ospiterà Ciro Formisano che ha curato sceneggiatura e regia del suo ultimo film L’anima in pace. Tra un avvincente caleidoscopio di situazioni e sentimenti, la storia ruota attorno alla giovane talentuosa esordiente Livia Antonelli (Dora), rider che vive in condizioni disagiate in una periferia con la madre (Donatella Finocchiaro), appena uscita dal carcere, in attesa di riavere i suoi due gemelli dati in affido, e la zia (Cinzia Susino) che la ospita. Nel film anche Daniela Poggi, Lorenzo Adorni e altri attori.

Cos’ha ispirato ‘L’anima in pace’?

"Durante il lockdown come volontariato portavo la spesa nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove altri facevano questo lavoro molto pesante per mestiere. Tra questi giovani che caricavano i furgoni ho visto una ragazza che sollevava le pesantissime casse d’acqua. Mi ha colpito e da lì è partito tutto".

Una storia complessa, ricca di sentimenti?

"Madre e figlia sono ospiti a casa della zia, vivono in miseria, finché Dora trova lavoro, porta la spesa a casa delle persone, in attesa del riaffido dei due fratellini gemelli, sottratti alla famiglia dai Servizi sociali perché la madre ha sparato al marito. La famiglia era finita a vivere in una ‘navicella’, una roulotte abbandonata in un campo di giostre. In attesa della sentenza, sperando che il giudice riconsegni i fratellini, col lavoro adesso Dora cerca di accumulare quanti più soldi possibile, ma non bastano. Tramite Yuri, pusher di quartiere, bello e dannato, entra in un giro di spaccio. Intanto fa da madre e corregge sua mamma totalmente irresponsabile. A un certo punto Dora incontra un giovane specializzando in medicina, colpito da lei, cerca di redimerla. Ci riuscirà? Lo scoprirà chi verrà a vedere il film".

Rieccola intanto in Romagna. "Sono innamorato della costa romagnola. Devo dire poi grazie a Giometti, che ho conosciuto con il mio documentario Buio in sala che lo ha coinvolto. Mi sono reso conto che la sua famiglia, al di là del guadagno, porta avanti una tradizione per puro amore e passione".

