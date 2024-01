Cisl: "Serve un patto tra imprese e università"

La metà delle aziende non riesce a trovare manodopera: emerge dai dati della Camera di commercio. "È un fatto molto preoccupante – afferma Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna – perché aumentano le richieste di assunzione che purtroppo non andranno a buon fine, addirittura uno su due, fino ad arrivare al 70% per figure come ingegneri ed operai specializzati. Tutto ciò è inaccettabile". Secondo Marinelli "è necessario intervenire subito attivando una filiera della formazione che si adatti alle esigenze del settore produttivo del territorio. Serve in Romagna un progetto incentrato sul creare ‘valore territoriale’, che coinvolga scuole, università ed imprese".