Cisl: "Tanti comuni senza più banche"

Sette comuni del Riminese senza un solo sportello bancario. Accade in Valmarecchia e Valconca. I residenti di Casteldelci, Montecopiolo, Maiolo, Talamello, Sassofeltrio, Gemmano e Montegridolfo sono costretti a recarsi in altri comuni per trovare una banca. Negli ultimi cinque anni, segnala la Cisl, nella provincia di Rimini sono venuti a mancare ben 49 sportelli bancari. Oggi sono uno ogni 1.775 abitanti. "Le conseguenze di questa desertificazione – osserva il segretario Cisl Francesco Marinelli – sono tante. Una delle più gravi è la perdita dei posti di lavoro.