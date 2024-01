Città balneari, sprint per il cambio di status

Una legge per riconoscere lo Status di città balneari. Oggi a Roma 14 sindaci in rappresentanza delle località turistiche che fanno parte del G20 spiagge, saranno in Parlamento per incontrare i referenti del governo e del Parlamento, chiedendo una nuova norma ad hoc per le località di mare.

Faranno parte della delegazione Franca Foronchi, sindaca di Cattolica e Daniela Angelini prima cittadina a Riccione. Oggi le località balneari hanno le medesime regole di comuni con gli stessi residenti, ma problemi e servizi tarati su un numero incredibilmente maggiore di utenti. Questo provoca disservizi e problemi nel gestire cittadine che in estate diventano vere e proprie città. La legge sullo Status delle Comunità marine, spiegano dal municipio della Regina, modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti. In particolare le nuove normative daranno maggiori possibilità ai consigli comunali delle località interessate, nella pianificazione dei bilanci, liberando risorse a favore degli abitanti. "Prosegue così un percorso – spiega la sindaca Foronchi – che ha avuto fin da subito l’obiettivo di dare risposte ad esigenze reali di città come la nostra che da 16mila abitanti nel periodo invernale arriva a oltre 100mila nei mesi estivi. Stiamo raggiungendo risultati concreti con la nostra azione congiunta come sindaci e l’audizione in decima Commissione ne è la prova. Vogliamo garantire a turisti e cittadini un alto livello di servizi, di sicurezza e di qualità della città".

A Roma ci sarà anche la sindaca Angelini. "Riccione, come le altre località che prendono parte al Network G20 Spiagge ha la necessità di un quadro normativo che tenga conto della particolare condizione di chi, come nel nostro caso, si trova ad amministrazione un territorio con una popolazione di 35mila abitanti in inverno e centinaia di migliaia di ospiti durante la stagione estiva e non solo". La Angelini avanzerà anche un’altra richiesta in commissione. "Porteremo un’ipotesi di disegno di legge che riconosca i centri turistici balneari - argomenta la sindaca Daniela Angelini - come aree di pregio e da tutelare al pari dei centri storici, al fine anche della riqualificazione degli assi commerciali nelle zone turistiche". La delegazione dei sindaci incontrerà oggi il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, poi i responsabili turismo dei maggiori partiti presenti in Parlamento e nel pomeriggio Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri.

Andrea Oliva