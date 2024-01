Città in lutto: si è spenta a 87 anni Clara Vasini

È morta Clara Vasini. Aveva 87 anni. Gentile, colta, dalle grandi qualità umane, socialista storica, come il defunto marito, il dottor Guido Matassoni, è stata una delle prime donne di Bellaria Igea Marina a cimentarsi in prima persona con la politica. Venne eletta per la prima volta in consiglio comunale nel 1980. Con lei, tra le fila del Psi, furono tre le donne elette. L’oggi nota politologa Nadia Urbinati per il Pci, e Patrizia Mazzotti indipendente Dc. In quella consiliatura Clara Vasini divenne anche per la prima volta assessore di una giunta Pci-Psi. Poi, fu rieletta in consiglio, sia nel 1985 che nel 1990. Dal 1985 al 1990 fu anche vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e legò particolarmente il suo nome ai primi avveniristici arredi urbani della città, a partire dall’Isola dei Platani in favore della quale condusse il faticoso lavoro di convincimento dei commercianti locali (molti dei quali non vedevano di buon occhio viale Paolo Guidi, cioè l’Isola, pedonalizzato per tutto l’anno), per la partecipazione di questi all’omogeneità dei lavori di arredo per quanto attiene alle pavimentazioni private antistanti e per il superamento delle mostre esterne. Storica la fotografia che la ritrae, insieme all’allora sindaco Nando Fabbri, presenziare al taglio inaugurale dell’Isola, madrina Raffaella Carrà, il 22 giugno 1986. "Grazie anche al suo lavoro – ricorda l’ex consigliere Psi Gabriele Bucci – il Psi cittadino, ottenendo il 19,2% (e sei consiglieri) raggiunse il suo massimo storico nelle elezioni del 1990".

Lasciò successivamente la politica cittadina a seguito del trasferimento suo e del marito Guido (anche lui di fede socialista socialista e, fra i tanti suoi meriti, autore dello stendardo comunale) a Cigignola nel pavese dove già risiedeva l’amatissima figlia Giovanna, mancata per un male incurabile lo scorso novembre (l’altro figlio, Lucio, vive a Londra da tantissimi anni). Ma non smise mai di interessarsi alla sua città e alla politica. "Questa perdita è un grande dolore – ricorda Nando Fabbri –. A Clara ho voluto bene, la stima era tanta fra di noi, soprattutto da parte mia. Se Bellaria Igea Marina nei decenni scorsi era riuscita ad essere un punto di riferimento per le altre comunità romagnole e per i turisti che frequentavano la Riviera adriatica questo lo dobbiamo anche al suo lavoro, al suo entusiasmo, alla sua capacità di guardare avanti e al garbo, alla dolcezza, alla serietà che l’hanno sempre contraddistinta". Ricordandone la passione e la dedizione, il sindaco Filippo Giorgetti, la giunta e l’amministrazione tutta "si uniscono al lutto per la scomparsa di Clara Vasini, da vicesindaco di Bellaria Igea Marina protagonista del percorso che portò alla realizzazione dell’Isola dei Platani, per tanti anni figura attiva nella vita pubblica e politica della città". I funerali si sono svolti in forma privata nel Pavese, alla presenza del figlio Lucio e dei familiari. Lascia tre nipoti.