"Città poco glamour", è scontro sul rapporto di Kpmg. E Azione attacca la giunta

"Il piano di marketing e brand strategy di Kpmg è un documento strategico che deve essere condiviso in modo completo e trasparente con tutta la città ed i portatori di interesse, senza censure o imbellettamenti". A scagliarsi contro l’amministrazione comunale per la relazione di Kpmg ancora negli uffici del municipio, è Luigi Santi per Azione Riccione. "I fatti sono eloquenti, dopo un’attesa di ben 9 mesi, con un ritardo accumulato di 6 mesi rispetto alla promessa di relazionare in consiglio comunale espressa da Daniela Angelini, apprendiamo dalla stampa che secondo Kpmg la città non è glamour, che la promozione all’estero è nulla, che serve un organismo specifico per la promozione (Dmo)". Per Santi quanto accaduto "conferma l’inutilità dell’assessorato Guidi-Tirincanti e l’incapacità di questa giunta di esercitare le proprie funzioni con la rapidità e concretezza che il mercato richiede". Tornando alle criticità emerse nella relazione, "riguardo a glamour sparito si potrebbe dibattere tantissimo e si potrebbe anche agire concretamente per invertire la rotta. Ma consentire indiscriminate trasformazioni di negozi e boutique in bar, pizzerie piadinerie o ristoranti non è certo il viatico migliore per recuperare l’allure smarrita, così come consentire l’apertura di bazar e attività low cost". In conclusione: "Abbiamo saputo che la relazione è arrivata a fine 2024 ma la giunta ha deciso di modificarla coi propri tecnici. Ma allora era necessario spendere 70mila euro per una relazione esterna poi stravolta internamente?".