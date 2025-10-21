Città verdi e virtuose. Rimini all’ottavo posto. Merito delle ciclabili e dell’aumento di Ztl

Rimini è tra le città del Belpaese più ecologicamente virtuose. La promozione che non ti aspetti arriva da Legambiente, ed è la prima volta che Rimini entra nelle prime dieci, ottava per l’esattezza, quando nel 2004 era al 60esimo posto. A far decollare in graduatoria la città sono state alcune voci in particolar modo. La prima: le zone a traffico limitato. Negli ultimi anni ne sono spuntate diverse tra un centro storico sempre più ‘isola’, e la fascia mare. Tanto che oggi ogni cento abitanti ci sono 1.750 metri quadrati di Ztl. E’ il maggior valore tra tutti e 106 capoluoghi oggetto dell’indagine. La città scende dal podio, sesta, per estensione delle isole pedonali. Altro elemento importante sono le piste ciclabili. Per ogni riminese ci sono 18,6 metri di ciclabili, il che piazza la città tra le prime venti nel Paese. Ed eccoci al trasporto pubblico. Per tanti riminesi è argomento su cui protestare. La situazione è complessa e centinaia sono le corse che saltano per mancanza di autisti, ma se si guarda ai chilometri percorsi di mezzi pubblici rispetto alla popolazione ecco che Rimini balza al 13esimo posto nazionale. Mobilità a parte, Legambiente premia quelle località che dicono basta all’utilizzo di nuovo suolo pubblico. Rimini tra il 2018 e il 2023 ha limitato i progetti che consumano nuovo suolo tanto che in classifica si piazza all’ottavo posto. Bene anche il rapporto tra alberi e numero di abitanti (1 a 33) mentre migliora la posizione nel verde urbano guadagnando 14 posizioni (da 64 a 50).

Le note dolenti riguardano in primo luogo la qualità dell’aria. Una viabilità complessa e il turismo, pensando anche alle fiere, incidono sui valori di Pm10. Anche i rifiuti prodotti sono considerevoli, ma in questo caso si sconta la dimensione turistica della città, soprattutto in piena estate, anche se migliora il dato della raccolta differenziata. "Vedere Rimini tra i primi dieci capoluoghi ‘green’ in Italia sia un segnale di grande valore – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – In primis perché è un risultato certificato da un’analisi accurata e di grande valore come quella condotta da Legambiente. In secondo luogo perché, allargando lo sguardo, il rapporto fotografa in maniera nitida il cambiamento che Rimini ha intrapreso, scegliendo di invertire la rotta e porre al centro l’ambiente e la rigenerazione".

Andrea Oliva