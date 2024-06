Cittadella del calcio alla Gaiofana: la giunta dice sì ai lavori

L’obiettivo è quello di partire con i lavori entro la fine di quest’anno, ma intanto il centro sportivo della Gaiofana, compie un deciso passo in avanti verso la rinascita. Nell’ultima seduta della Giunta, infatti, è stato approvato il progetto definitivo, quello presentato dalla Responsible spa di Stefania Di Salvo e Stefano Petracca, che porterà alla conclusione di quel centro sportivo di cui si parla da anni nell’area ex Ghigi. Centro parzialmente realizzato ormai più di dieci anni fa, ma mai completato. E di cui si è tornati a parlare con l’arrivo alla guida del Rimini calcio della presidente Di Salvo. Da lì la partecipazione al bando, poi l’aggiudicazione. Ora arriva il via libera da Palazzo Garampi "per la rigenerazione complessiva del centro – dicono dall’amministrazione – in primo luogo attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione delle opere in parte già eseguite con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficientamento energetico degli impianti. Questi interventi saranno accompagnati dalla realizzazione di nuove opere che avranno l’obiettivo di diversificare e potenziare l’offerta di servizi e di attività del centro". Quindi, non solo calcio, ma attività sportiva più in generale. Anche se principalmente quella è destinata a diventare la nuova casa del Rimini, come a più riprese sottolineato dalla presidente Di Salvo.

Nel dettaglio, il progetto prevede il completamento di 7 campi da calcio (quattro da 11 giocatori sia in erba sia in sintetico, due da 7 e uno da 5) e la realizzazione di un campo polivalente. Sarà inoltre realizzata una tribuna dedicata agli spettatori dei due campi da calcio principali. È previsto poi il mantenimento del parcheggio (con possibilità di eventuale ampliamento) già dotato di impianto di fotovoltaico, la sistemazione dei camminamenti e delle aree a verde.

"Uno spazio ripensato e ammodernato, tenendo conto delle nuove esigenze degli sportivi, che andrà a colmare una mancanza nell’offerta di impiantistica del territorio, dotando la città di un centro dedicato al calcio – sottolineano gli assessore Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari (sport) – Ma che rappresenterà soprattutto un luogo di incontro, di aggregazione e socializzazione per la comunità, in un’area decentrata della città". Il progetto è stato già ammesso al finanziamento nell’ambito dei fondi Pnrr, ottenendo un contributo di 1,4 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni attraverso la procedura di partenariato pubblico-privato. Fine lavori fissata entro il 30 giugno del 2026.