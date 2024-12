Cittadella dello sport in via della Resistenza

Un nuovo campo da calcio, nei pressi dello stadio Mazzola con nuove torri faro. Il progetto esecutivo di riqualifcazione dell’area antistadio è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. L’intervento complessivo sarà di 1,2milioni di euro, con investimenti comunali e l’apertura di un mutuo. "L’area sportiva di via della Resistenza si afferma sempre più come una vera cittadella dello sport – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – Realizzeremo strutture moderne, adeguate alle necessità delle società sportive e al tempo stesso attente alla sostenibilità ambientale". Il nuovo campo da calcio sarà costruito con erba sintetica a drenaggio verticale, permeabile al 100%, per una dimensione di 112x69 metri. Ci sarà un sistema di raccolta delle acque meteoriche perimetrale e una cisterna per l’irrigazione. Sul campo si svolgeranno gli allenamenti di tutte le squadre, dal settore giovanile alla prima squadra, e questi lavori serviranno a garantire qualità e durabilità del terreno di gioco, anche secondo le nuove normative. In programma anche l’installazione di nuove recinzioni e due torri faro a led, una nuova tribuna da 70 posti e altri arredi. Nelle prossime settimane verrà stipulato il mutuo e si partirà con la procedura di gara, mentre i lavori (che dureranno 8 mesi) partiranno a estate prossima, conclusa l’attività sportiva. Nel frattempo è già partito il cantiere per la nuova palestra in via della Resistenza: l’intervento, dal costo complessivo di circa 4,2 milioni di euro (di cui 3 milioni e 882mila euro finanziati dal Pnrr), si concluderà a primavera 2026 con tanto di parcheggio.

Due i blocchi del nuovo edificio: uno destinato ai servizi – spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione – e uno alla palestra, con un campo regolamentare di pallavolo (24x14 metri) disponibile anche per pallacanestro e calcio a 5, con tribune da 100 spettatori. Gli edifici saranno a basissimo consumo e garantirà piena accessibilità anche ai disabili. "Con la nuova palestra e l’antistadio ammontano a 5,4milioni di euro gli investimenti messi in campo negli ultimi anni a Santarcangelo – conclude il primo cittadino Sacchetti – a cui si aggiungono anche l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del circolo tennis, la nuova area lanci. La cittadella dello sport diventerà un punto di riferimento e intercetteremo nuovi fondi per intervenire anche sulle strutture sportive delle frazioni".

Rita Celli