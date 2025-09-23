"Cittadinanza al duce, toglierla è atto dovuto"

Togliere la cittadinanza a Mussolini non è cancellare la storia, ma riconoscerne le responsabilità. Non vogliamo correggere il passato, ma renderlo leggibile nell’attualità. Mussolini fu un dittatore che portò l’Italia nel baratro: guerre, torture, repressioni. Che onorabilità gli dobbiamo riconoscere?

Giusi Delvecchio, presidente dell’Anpi di Santarcangelo, apre così il dibattito sulla proposta della maggioranza che domani arriverà in Consiglio comunale: revocare la cittadinanza onoraria concessa al capo del fascismo nel 1924. "È stato grazie alla vittoria sul nazifascismo se oggi esiste pluralità politica e libertà di parola – ricorda –. Se avessero vinto loro, quella possibilità non ci sarebbe stata. La Costituzione nasce da quel sacrificio".

Parole che pesano in un contesto dove non sono mancate le polemiche. Dal consigliere Luigi Berlati che l’ha definito un "inutile revisionismo" ad Italo Piscitelli (FdI) che ha parlato di un "atto ideologico" accusando la maggioranza di "inseguire simboli". Ma dal Pd la segretaria Paola Donini ribatte: "Non è polemica ma atto dovuto. Un gesto semplice, che poteva essere fatto in pochi minuti e che oggi assume un valore educativo".

La scelta del Consiglio cade nei giorni in cui Santarcangelo celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con un calendario che intreccia memoria e futuro: la targa alla staffetta partigiana Armanda Serafini, la proiezione di Roma città aperta, la presentazione del volume Passatopresente. Giovedì sarà il momento di Nera Neri, centenaria partigiana, a cui verrà consegnata la tessera onoraria dell’Anpi. Un intreccio di gesti e ricordi che restituisce volto e voce all’antifascismo santarcangiolese e che, per Giusi Delvecchio, dà senso al voto: "È giusto che Mussolini faccia un passo indietro e lasci spazio a chi sacrificò la propria vita perché noi potessimo vivere in una democrazia", conclude la presidente dell’Anpi di Santarcangelo.

Aldo Di Tommaso