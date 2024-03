Cittadinanza onoraria negata. Il vescovo Turazzi minimizza: "Non ne sapevo niente"

Andrea Turazzi, (foto) il vescovo della diocesi di San Marino e Montefeltro, non era affatto al corrente della proposta di delibera in Comune a Pennabilli, con cui l’opposizione avrebbe voluto fargli conferire la cittadinanza onoraria.

A mettere l’ultima parola sulla battaglia fra il gruppo di minoranza Orizzonte Comune e il sindaco Mauro Giannini, è la segreteria della diocesi. "Il Vescovo non è direttamente a conoscenza di nulla", è il commento della segreteria vescovile nella nota pervenuta ieri. "Si è anzi stupito, non pensando di avere particolari meriti per ricevere la cittadinanza". La segreteria sottolinea inoltre che il Vescovo "ha solo cercato di voler bene a tutti". Andrea Turazzi – continua la nota – non entrerà infine nel merito di "questioni politiche che appaiono sottese".

Non commenta direttamente insomma il vescovo Turazzi ma sceglie l’arte della diplomazia vaticana glissando sul quel "comunisti che non sanno nemmeno dov’è la chiesa". Così aveva infatti tuonato Mauro Giannini, puntando il dito contro il gruppo Orizzonte Comune, animato dai consiglieri Cristina Ferri, Francesca Arcangeli, Luca Sartini e Alessio Zanchini, tutti autori della proposta di cittadinanza messa ai voti con scarso successo.

Andando a ritroso nella questione, secondo il sindaco Mauro Giannini, il conferimento delle cittadinanza onoraria non sarebbe necessario. Perché "Turazzi – dice Giannini – è già cittadino di Pennabilli". Ad avanzare la proposta in Consiglio comunale era stata – appunto – la minoranza di Orizzonte Comune, ottemperando a una prassi consolidata con cui è ormai consuetudine conferire la cittadinanza onoraria ai vescovi uscenti.

Basti pensare ai casi precedenti di Paolo Rabitti e Luigi Negri. Andrea Turazzi resterà ancora in carica fino al 18 maggio per poi passare il testimone a Domenico Beneventi, il quale prenderà il suo posto nella diocesi pennese di San Marino e Montefeltro.

