Cittadini beffati dai ticket. Conto dopo anni di silenzi

"L’11 settembre 2022 mia moglie mi accompagna al pronto soccorso di Rimini perché avevo perso completamente la memoria, non ricordavo più niente". Inizia così l’odissea di Franco Casalboni, riminese, 68 anni. "La scheda riporta il mio arrivo alle 10.27 con codice azzurro. Nei primi controlli la pressione era 205 su 116. Sono rimasto nove ore, sottoposto a Tac, esami del sangue e delle urine, visita neurologica. La diagnosi: amnesia globale transitoria in crisi ipertensiva". Nessuno, dice, ha mai accennato a un ticket. "Era sempre presente un familiare, mai una parola su un pagamento". E invece, tre anni dopo, la sorpresa: "Il 21 luglio 2025 ricevo una lettera dell’Ausl Romagna che parla di mancato pagamento di 140 euro. Ho studiato la delibera 389/2011 e il mio caso rientra tra quelli esenti. Ho inviato una Pec con referti e documenti, ma la risposta è stata solo: applichiamo la delibera". Casalboni non si arrende: "Ho scritto di nuovo, spiegando punto per punto perché la richiesta era impropria. Niente. Un’altra risposta vaga, sempre uguale. È questo che indigna: non i 140 euro, ma la pervicacia nel non dare chiarimenti. Alla fine ti senti davvero un suddito davanti a chi governa la sanità". Il suo caso mette a nudo le crepe di un sistema che si proclama eccellenza ma che, di fronte ai cittadini, resta muto. "Non chiedo favori – aggiunge – ma che siano rispettate le regole che la Regione stessa ha scritto". Una vicenda che diventa emblema: il paziente, uscito provato da un pronto soccorso, si ritrova tre anni dopo a combattere non la malattia, ma la burocrazia. E la storia di Casalboni non è un’eccezione. A Lugo, nel Ravennate, anche l’artigiano Luca Tazzari, 44 anni, ha ricevuto a luglio un ticket di 90 euro da pagare entro 30 giorni, pena il recupero crediti. Il fatto? Un ricovero del 2020 per dolori gastrici, mai accompagnato da comunicazione di ticket. Cinque anni di silenzio, poi la richiesta. Tazzari racconta di essere andato di persona agli uffici, ma di aver trovato solo porte chiuse e la risposta che tutto si poteva fare soltanto via mail. "Nessuno mi aveva detto nulla - racconta -. Ora, retroattivamente, mi trovo a pagare un debito mai notificatomi". Aldo Di Tommaso