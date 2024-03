Cittadini connessi con la nuova app ‘La mia città’

Misano ha una sua app. Si chiama ‘LaMiaCittà’ ed è già on-line. Sarà un canale di comunicazione diretto e immediato per connettere il Comune ai cittadini assicurano dal municipio. "Invitiamo i misanesi a scaricare la nuova App – dice il sindaco Fabrizio Piccioni - per rinforzare il legame con la città e con le sue attività. Non è invasiva e si possono selezionare le informazioni da ricevere. Oltre alla comunicazione di servizi ed eventi, crediamo che sia importante poter condividere strumenti che la tecnologia ci offre per migliorare la quotidianità e anche agire preventivamente in caso di allerte. In pochi secondi, con le informazioni utili, potremo comunicare in maniera capillare e tempestiva tramite l’invio di notifiche push relative ad avvisi e fatti di rilevante importanza. Un ringraziamento all’ufficio Amministrazione Generale per il lavoro svolto". E’ disponibile sugli store delle piattaforme Android e iOS. Tanti i servizi che saranno disponibili, incluso l’avviso di allerta meteo.