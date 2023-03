Cittadini ‘convocati’ per pulire il Marano

Lo hanno chiamato Clean Up: sarà un momento comune per ripulire tutti assieme la foce del Marano a Riccione.

Domenica dalle 10 del mattino e per le due ore successive, le associazioni Be kind to nature, Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea, con il patrocinio del Comune di Riccione e della Provincia di Rimini, invitano le persone a presentarsi sulla spiaggia alla foce del fiume per ripulirlo da plastica e rifiuti portati dalla corrente con le piogge e depositati dal mare dopo gli eventi delle settimane scorse.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.