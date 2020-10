Rimini, 21 ottobre 2020 - E’ stato grazie alla collaborazione di due cittadini che i carabinieri della Tenenza di Cattolica sono riusciti a incastrare lo spacciatore. In manette è finito Pasquale Buccino, 33 anni, un pregiuicato che i militari avevano nel mirino già da qualche tempo.

Prenderli con le mani nel sacco però è tutt’altro che facile, ma questa volta gli investigatori sono stati aiutati da due residenti di San Giovanni in Marignano. I quali l’altro pomeriggio hanno chiamato il 112, raccontando che c’era un tizio che spacciava nel parco sotto casa loro. Non era certo la prima volta che lo vedevano, e avevano capito da un pezzo che genere di "affari" faceva nello spazio verde, riservato a passeggiate e a giochi dei bimbi. Stanchi però di quel mercato all’aperto, questa volta avevano deciso di fare qualcosa. Hanno dato quindi una descrizione accurata del presunto spacciatore, incluso gli abiti che stava indossando in quel momento.

I carabinieri della Tenenza di Cattolica sono arrivati sul posto in pochissimo tempo, e hanno subito individuato il personaggio indicato dai due cittadini. Buccino, appunto, che hanno riconosciuto all’istante. Da quel momento non l’hanno mai perso d’occhio, l’hanno seguito poi mentre gironzolava per le vie di Cattolica, e a un certo punto hanno deciso di fermarlo. Alla vista dei militari, l’uomo è apparso subito parecchio agitato, e alla domanda se avesse ‘qualcosa’ in tasca, lui ha tirato fuori un coltello a serramanico di tipo proibito. Sperando in quel modo di convincere i carabinieri a non indagare oltre.

Ma non era quello che cercavano gli investigatori, i quali non si sono fatti sviare e gli hanno chiesto di vuotare le tasche. E hanno fatto tombola: perchè addosso aveva 5 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Un minuto dopo era in manette. L’arresto di Buccino, difeso da Massimiliano Orrù, è stato convalidato ed è stato rimesso in libertà.

In carcere è finito anche un altro spacciatore, arrestato dai carabinieri della Stazione di Coriano. Si tratta di un 22enne, residente a Montescudo-Montecolombo, con al suo attivo già altri piccoli precedenti per fatti di droga. I militari l’avevano notato aggirarsi per le vie del paese con fare guardingo, un atteggiamento che li ha insospettiti al punto da decidere di fermarlo. Il ragazzo è sbiancato, e incalzato dalle domande è diventato sempre più agitato. A quel punto hanno deciso di effettuare una perquisizione a casa sua, e dalla camera da letto sono saltati fuori 80 grammi di marijuana, pronta per essere suddivisa in dosi, e 20 grammi di hashish.