Cittadini in piazza per Gaza. In duecento al sit-in per la pace

Nella cornice di piazza Tre Martiri, davanti alla lapide intitolata ai caduti per la libertà nella Seconda guerra mondiale, ieri si sono radunate più di 200 persone per manifestare fratellanza al popolo palestinese. L’iniziativa, convocata dalla community ‘Rimini con Gaza’ sui social, ha visto la partecipazione di famiglie, giovani, anziani e bambini, uniti dallo spirito di sostegno alla missione internazionale Global Sumud Flotilla: una flotta solidale composta da imbarcazioni civili provenienti da diversi Paesi europei, a cui parteciperà anche il senatore riminese Marco Croatti (M5S).

Gli organizzatori hanno espresso solidarietà verso la missione internazionale, iniziata domenica dai porti di Barcellona e Genova, e proseguita ieri con la partenza di altre imbarcazioni dalla Tunisia e dalla Sicilia, con l’obiettivo di chiedere la fine dell’assedio su Gaza. Nel corso della manifestazione riminese non sono mancate testimonianze e interventi di rappresentanti di ‘Assopace Palestina Rimini’, come: "Il genocidio è cominciato nel 48" e ancora: "Basta armi a Israele".

A margine dei discorsi, il pubblico ha partecipato intonando cori come "Palestina libera". L’atmosfera è rimasta comunque composta, ma carica di partecipazione emotiva, con cartelli, bandiere e momenti di riflessione collettiva.

r.b.