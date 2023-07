Cittadini mobilitati, "Salviamo Casa Madiba e Casa Don Gallo" - Petizione online a Rimini

Una petizione on line per ’scacciare’ il nuovo centro servizi del Comune in via Dario Campana. E’ la mobilitazione partita a favore di Casa Madiba, che sta lottando contro il cantiere avviato. "Casa Madiba e Casa Don Gallo – si legge nella petizione – per la città di Rimini, per il quartiere in cui si trovano, per quanti le hanno attraversate in questi anni e soprattutto per coloro che hanno trovato qui rifugio e accoglienza, sono un vero e proprio bene comune. L’amministrazione sta mettendo a repentaglio questo patrimonio, incuneando fra le due realtà un centro servizi senza alcuna concertazione e senza la partecipazione né dei residenti, né di chi ha faticosamente fatto crescere i due progetti. Un appello al Sindaco di Rimini è stato lanciato e sottoscritto da un insieme di artisti, intellettuali, operatori sociosanitari, docenti universitari, ricercatori: occorre rendere più forte questa voce, occorre difendere Casa Madiba". Per chi lancia la petizione (a ieri 38 firme) è in bilico il futuro delle due realtà. Alla raccolta firme hanno aderito, tra gli altri, l’ex assessore Massimo Pulini, Alessandro Giovanardi, Federico Chicchi, Leonardo Montecchi, Sabrina Foschini e Roberto Paci Dalò. Ma l’assessore al sociale Kristian Gianfreda non ci sta alle accuse e repliche per le rime. "Si sta facendo tanto rumore per nulla. Nessuno ha mai avuto l’intenzione di depotenziare le loro attività, anzi è l’esatto contrario. Il Pnrr prevede e finanzia delle attività che saranno complementari con Casa Madiba. Domani li incontrerò per sottoporgli una serie di azioni che garantiscano la continuità delle attività anche durante i lavori". Per Palazzo Garampi insomma non solo le attività di Casa Madiba saranno possibili nonostante il cantiere, ma la stessa operatività futura non verrà compromessa, semmai "potenziata" dalla presenza del nuovo centro servizi.