Civiche di centrodestra riunite, ecco la squadra con Tosi e Caldari

Definita la segreteria delle tre liste civiche di centrodestra, che recentemente si sono riunite in un’unica forza politica e che insieme alle ultime elezioni hanno raggiunto il 23 per cento. Lo annuncia il segretario Fabrizio Pullè, con una nota: "Salpiamo. Leviamo l’ancora e iniziamo la navigazione nel mare aperto della politica riccionese. L’equipaggio è pronto". Sono diciannove le persone che hanno dato disponibilità a comporre la squadra, presentata come "un corretto mix tra persone con precedenti esperienze amministrative": ci sono l’ex sindaca Tosi, diversi ex assessori comunali e consiglieri, ma anche persone senza precedenti incarichi.

Da qui i grazie di Pullè a chi collaborerà, come Alberto Rosini che si occuperà di bilancio, Tiziano Taccini per le attività economiche, Stella Bilancioni per la tesoreria, Stefania Imola che si occuperà della sede, Monia Torelli per i rapporti coi comitati. Poi gli ex consiglieri Sara Majolino alla scuola, Davide Rosati alla famiglia, Gabriele Galassi alla sicurezza, Claudio Angelini al mare e ambiente, Marzia Boschetti al decoro urbano, Moreno Villa allo sport e le ex componenti della Commissione pari opportunità Stella Franchini alla salute e Ada Giovannini che terrà i rapporti con gli attivisti. In segreteria anche gli ex assessori Laura Galli, che si occuperà di sociale, Lea Ermeti ai lavori pubblici, Alessandra Battarra alla cultura, Stefano Caldari al turismo e l’ex sindaca Renata Tosi all’urbanistica. Pullè in merito annuncia anche un nuovo nome e un nuovo logo.

ni. co.