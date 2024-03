Clarissa Vichi trio, tributo a Janis Joplin e Amy Winehouse

La stagione 2024 del teatro Eugenio Pazzini di Verucchio prosegue con un concerto in occasione della festa della donna. Ad accendere i riflettori domani (21.15) è Clarissa Vichi Trio in Janis Joplin & Amy Winehouse – acoustic tribute: in scena Clarissa Vichi, voce, Paolo Sorci, chitarre, Luca Luzi, percussioni e batteria, Ilaria Triggiani, storytelling.

Un tributo a due grandi donne che con la loro musica hanno influenzato un’epoca intera. Le accomuna, oltre alla bellezza e potenza della loro voce, la loro vita tormentata e la prematura morte all’età di 27 anni. Una serata in cui si potranno rivivere le emozioni uniche di un incredibile viaggio attraverso le graffianti note di Janis Joplin e il soul/black di Amy Winehouse. Due artiste uniche, unite da un destino beffardo, ma anche da una musicalità senza tempo. Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769.