Classica. Giovani, primo concerto

Sta per tornare la rassegna Classica Giovani, un progetto organizzato dall’Associazione musicale Allegro Vivo, giunto alla sua quinta edizione, e dedicato alla valorizzazione dei giovani interpreti della musica classica. I concerti si svolgeranno tutti nel Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdagrone e si svolgeranno in quattro date estiva. Ad inaugurare la rassegna, questa sera (inizio alle 21), sarà il duo pianistico sammarinese, formato da Laura Geri, e Marina Gasperoni. Il programma del concerto di questa sera prevede la celeberrima Fantasia in fa minore D.940 di Franz Schubert e alcune delle più travolgenti Danze Slave di Antonín Dvořák, per un repertorio che sa coniugar raffinatezza, slancio e intensità emotiva. Il successivo appuntamento sarà l’8 luglio con il Trio Shelak, vincitore del Premio Abbiati 2024.