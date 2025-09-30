Claudio Baglioni prenota l’Arena di Cattolica

La stagione dei concerti all’Arena della Regina è appena terminata, ma gli organizzatori sono già proiettati alla prossima estate per un altro cartellone ricco di appuntamenti. E dopo l’annuncio del concerto di Caparezza il 25 luglio 2026, ora è il momento di Claudio Baglioni. L’artista romano salirà sul palco il 17 luglio per una delle tappe del suo nuovo tour, quello che celebra i quarant’anni di La vita è adesso, l’album che nel 1985 cambiò la storia della musica leggera italiana, il più venduto in assoluto nel nostro Paese, con un milione e mezzo di copie stampate. Un disco simbolo di un’epoca, colonna sonora di intere generazioni, rimasto a lungo in vetta alle classifiche e capace ancora oggi di evocare emozioni senza tempo.

La serata a Cattolica non sarà soltanto un concerto, ma un vero viaggio nella memoria collettiva: i fan ritroveranno le melodie che hanno accompagnato amori, estati e sogni, mentre i più giovani scopriranno l’energia di canzoni che non hanno mai smesso di parlare al presente. Il tour per i 40 anni di La vita è adesso inizierà il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, girando tutta l’Italia da nord a sud, fino al gran finale del 12 settembre alla Reggia di Caserta. L’annuncio riaccende i riflettori sulla prossima stagione dell’Arena, che ha già messo a segno un altro colpo importante: Caparezza, con il suo spettacolo visionario e ironico, salirà sul palco qualche giorno dopo, il 25 luglio. Due nomi distanti per stile e linguaggi, ma accomunati dalla capacità di trasformare un concerto in un’esperienza totale per i fan. Cattolica si prepara così a un’estate di grandi emozioni: tra il rap teatrale di Caparezza, la poesia pop di Baglioni e tante sorprese ancora da annunciare, la Regina tornerà per un’altra stagione a essere crocevia di sonorità e generazioni.