Claudio Donzelli ed Elise Wilk salgono in cattedra

Proseguono le giornate del Premio Riccione per il Teatro. Oggi si comincia alle 18, al Palazzo del Turismo, con una delle drammaturghe più interessanti della scena europea, Elise Wilk, autrice bilingue tedesco-rumena, protagonista di una masterclass aperta a tutti, dal titolo The Architecture of a Theatre Play. Alle 21.30, l’appuntamento è invece al Brillo, bar dell’Hotel Parco (viale Ariosto 12), per un concerto di Claudio Donzelli. Compositore, cantautore e polistrumentista pesarese residente a Berlino, Donzelli è uno dei tre componenti dei Mighty Oaks.