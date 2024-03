Cliente del Cyber spacca le vetrate. L’indomani telefona: "Pagherò tutto"

Si è bevuto qualche drink e cocktail, ma assolutamente "senza esagerare", a quanto racconterà l’indomani il titolare del locale. Peccato che, alla fine della serata però, vittima di uno scatto d’ira e rabbia incontrollata, uno degli avventori presenti non abbia trovato di meglio che scagliare oggetti contundenti verso le vetrate del pub che fino a quel momento l’aveva accolto.

Causando danni pesanti ad almeno quattro delle grandi vetrate che incorniciano il Cyber cocktail & c., uno dei locali più trendy del centro cittadino, nel cuore dell’Isola dei Platani. I danni causati dal cliente esagitato ieri mattina erano già stati parzialmente nascosti dal titolare attraverso di grandi cartelloni neri sovrapposti. Ma dai bordi si vedevano chiaramente le incrinature delle vetrate. A verificare l’accaduto ieri mattina sono intervenuti i carabinieri. Al momento il titolare, Marino Gori, non ha ancora sporto denuncia. "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) quella persona mi ha chiamato al telefono – spiega Gori –, profondendosi in scuse, dicendo che non sapeva spiegarsi quello che gli era preso in quel momento. E aggiungendo di essere pronto a risarcire il danno materiale causato. Non era un cliente abituale. Non era ubriaco".

Un danno da quantificare con precisione, ma verosimilmente di varie migliaia di euro.

Tra l’altro all’esterno del locale, che ha un fronte anche su piazza Don Minzoni, in pieno centro, ci sono telecamere del sistema di videosorveglianza dell’amministrazione comunale. Ma non ci sarà ovviamente necessità di ’consultarle’ per individuare il responsabile.

Il Cyber è aperto, nei mesi invernali, da giovedì a domenica dalle 17,30 all’una. Il venerdì e il sabato dalle 17,30 si arriva alle due di notte.