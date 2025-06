Clienti delle lucciole ’graziati’. Raffica di controlli, nessuna multa

Tornano a farsi vedere le ’lucciole’ nelle strade di Rimini. A scarseggiare, in compenso, sembrano essere i clienti. Che almeno negli ultimi tempi si sono tenuti a debita distanza dalle zone della città frequentate dalle professioniste del sesso. Accade così che, a fronte di 20 servizi mirati svolti dagli agenti della polizia locale contro la prostituzione, non sia stata multata nemmeno una persona. È un bilancio parziale, certamente, visto che l’estate è solamente all’inizio, ma che comune dà l’idea di quanto l’ordinanza del Comune spaventi non poco gli abitudinari delle ’lucciole.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 26 maggio, prevede una serie di misure "mirate a tutelare la sicurezza urbana e la vivibilità dei quartieri maggiormente esposti al fenomeno". L’ordinanza – che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2026 – vieta esplicitamente di offrire o contrattare prestazioni sessuali a pagamento in strada, prevedendo per i trasgressori sanzioni fino a 500 euro. Venti sono stati i servizi ad hoc predisposti, nelle ultime settimane, dagli agenti di polizia locale, specialmente nelle aree considerate più sensibili. Ma come già detto, le sanzioni finora sono state pari a zero.

Particolare attenzione è dedicata anche ai comportamenti alla guida: per chi effettua manovre pericolose, o ostacola il traffico in prossimità delle aree interessate, è prevista una multa di 42 euro, che sale a 56 euro se in orario notturno. L’ordinanza interessa un vasto perimetro urbano, che comprende alcune delle principali arterie cittadine: da viale Regina Elena a viale Vespucci, da via Tripoli a viale Porto Palos, fino alla Statale 16 nel tratto compreso tra Bellaria – Igea Marina e Riccione. Sono inclusi anche numerosi incroci e strade secondarie, individuate sulla base delle segnalazioni e dei riscontri raccolti nel corso degli anni. Scopo dell’ordinanza, sottolineano ancora da Palazzo Garampi, "non è solo quello repressivo. Ma è anche quello di prevenire comportamenti che compromettono la qualità della vita nei quartieri".