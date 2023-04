"Cliniche dentistiche Attenti alle catene che non danno garanzie"

La crescita in Italia del numero delle catene dentistiche e delle loro filiali preoccupa Federconsumatori Rimini che tra il 2014 ed il 2021 è stata attiva sui fallimenti di due soggetti, Rimini Dental Center e Dentix. "Centinaia di pazienti riminesi abbandonati – ricorda l’associazione – spesso coi ’lavori in corso’, sedi sbarrate, false informazioni sulla ripresa e, nel frattempo, ingiunzioni di pagamento ai malcapitati pazienti che avevano sottoscritto gli obbligatori finanziamenti imposti dalle due catene dentistiche". Invito ai pazienti a rivolgersi agli sportelli "anche in caso di disservizi, spesso segnale di prossima chiusura".