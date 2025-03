Clochard morto nella colonia per un malore

È un romeno di 65 anni l’uomo ritrovato morto mercoledì scorso all’interno dell’ex colonia di via del Bragozzo, a Bellaria Igea Marina. I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di un passante che si era imbattuto nei poveri resti mentre faceva jogging e che aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine, hanno completato gli accertamenti risalendo così all’identità dell’uomo. Si tratta di un 65enne che conduceva da molto tempo una vita ai margini.

L’uomo, stando a quanto emerso in queste ultime ore, viveva da diversi anni in Italia e si spostava tra le province dell’Emilia Romagna, senza una dimora stabile. Con ogni probabilità, aveva scelto l’ex colonia per mettersi al riparo dalle intemperie degli ultimi giorni, trovando rifugio in un luogo ormai abbandonato ma capace di offrirgli un minimo di protezione. Stand alle prime informazioni trapelate, il 65enne soffriva di patologie pregresse e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i primi accertamenti e verificare le circostanze della morte. Non risultano segni di violenza sul corpo, elemento che conferma l’ipotesi di un decesso avvenuto senza cause sospette. Le autorità competenti hanno avviato le procedure per l’identificazione ufficiale e per informare eventuali familiari del defunto. Del fatto era stato informato il magistrato di turno.

Né la ricognizione cadaverica eseguita sul posto né il successivo esame autoptico, svolto dal medico legale su disposizione della Procura, hanno evidenziato elementi che possano far pensare a una morte causata dall’intervento di terze persone. La tragedia del clochard sarebbe avvenuta per cause naturali, dovute probabilmente a complicazioni del suo stato di salute.