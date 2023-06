Clochard morto per i traumi Aperto fascicolo in Procura

È morto Alexendru Cadukenku, il clochard trovato privo di sensi mercoledì scorso vicino all’arco d’Augusto dalla polizia municipale e finito all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena per dei traumi riportati alla testa e di dubbia natura, che ieri ne hanno drammaticamente provocato la morte cerebrale. Il senzatetto ucraino di 55 anni non ce l’ha fatta e dopo un primo momento in cui la Procura si è limitata ad attenzionare la situazione, la morte cerebrale del 55enne ha cambiato le carte in tavola. Dando inizio ad ulteriori indagini, con l’apertura di un fascicolo in Procura per permettere l’esecuzione dell’autopsia sul cadavere di Alexendru. La volontà degli inquirenti è infatti quella di chiarire tramite l’esame autoptico (che sarà svolto nei prossimi giorni) se le ferite alla testa presentate dal 55enne siano o meno riconducibili ad un pestaggio come inizialmente ipotizzato. Le ferite però sarebbero compatibili anche con una violenta caduta e a prendere corpo ora è sempre di più proprio la pista dell’incidente.

La polizia locale, che è incaricata di procedere negli accertamenti, sarebbe orientata ora infatti verso l’ipotesi di una caduta accidentale a seguito della quale il clochard si sarebbe procurato le ferite, prima di coricarsi vicino all’arco d’Augusto e non svegliarsi più. Per non lasciare nulla al caso, è già iniziato un lavoro di analisi dei filmati delle telecamere circostanti la zona del ritrovamento del clochard, per capire appunto se il trauma cranico fatale sia stato provocato da una caduta o da altro, comprese le botte di ignoti.

Il senzatetto risulterebbe una persona che era solita frequentare il centro storico e in particolare i luoghi limitrofi al negozio davanti al quale è stato notato privo di sensi mercoledì mattina, quando l’allarme è arrivata alla polizia locale. Inizialmente gli agenti avevano pensato che l’uomo, assopito, fosse solo vittima di una pesante sbornia. Solo al ’Bufalini’, dove è stato trasferito mercoledì stesso, è stato possibile ai medici accertare il quadro ben più grave per il 55enne, che riportava un trauma cranico riferibile appunto a una caduta o ai colpi di un oggetto contundente. Pestato o crollato in preda ai fumi dell’alcol (accanto al corpo all’arco d’Augusto erano stati trovati anche alcuni pacchi di tetrapack contenenti vino). Questo sarà da stabilire dopo le indagini disposte, ora che per il 55enne è stato dichiarato il decesso provocato da quei traumi cranici che il clochard ucraino presentava e che sono stati per lui fatali.

Francesco Zuppiroli