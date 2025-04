Club Benefits Uefa Euro 2024: San Marino calcio e piccole squadre italiane incassano milioni

Ci sono tutte le squadre di serie A, chi più o chi meno, la maggior parte di quelle di B, qualcuna di Lega Pro, poi insieme a loro anche Tropical Coriano, Pietracuta, San Marino calcio, Cattolica e Fya Riccione. Che hanno incassato non esattamente gli spiccioli della cifra record di 233 milioni di euro distribuita dal programma Club Benefits di Uefa Euro 2024. Quello ’donato’ a 901 club delle 55 federazioni affiliate per aver permesso ai giocatori di partecipare alle competizioni per nazionali: cioè Nations League, qualificazioni europee e fase finale di Euro 2024. E hanno incassato anche di più di diversi club di serie A le piccole realtà di casa nostra. Si va dai 100.000 euro del Tropical Coriano, ai 14.000 della vecchia Fya Riccione. Ben 95.134 ne ha messi in tasca il Pietracuta, 69.521 il San Marino e 25.613 il Cattolica. Tutti per avere nella propria rosa giocatori convocati dalla Nazionale di San Marino nelle varie competizioni internazionali dal 2020 allo scorso anno. Ben più di quanto hanno messo in tasca diversi club della massima serie di casa nostra. Basti pensare che il Como ne ha incassati poco più di 43.000 e il Monza poco più di 40.000 euro. Insomma, i giocatori che dal Titano sbarcano nei campionati italiani portano in dote ai club di appartenenza una quantità di euro non indifferenti per le piccole società di casa nostra. E altri ne porteranno. Basta dare un’occhiata alle ultime convocazioni della Nazionale di San Marino per farsi un’idea. Il Pietracuta, squadra che partecipa al campionato di Eccellenza, per il debutto casalingo di poco più di un mese fa nelle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno ha ’affidato’ alla Nazionale del Titano quattro giocatori: il difensore Marco Pasolini e i centrocampisti Lorenzo Capicchioni e Andrea Contadini e Samuele Zannoni. Il San Marino ne ha visti convocare due: i difensori Filippo Fabbri e Alessandro Tosi. Un ’lusso’ che nemmeno tante squadre di serie A possono permettersi...