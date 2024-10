Club del sole, non solo camping. Ristorante e piazza sulla spiaggia

Camping con vista mare grazie al nuovo ristorante, il Dolce vita, e a una piazza con tanto verde a ridosso della spiaggia. Il Club del Sole ha ottenuto il permesso a costruire per la realizzazione delle strutture a mare di viale Torino. Si tratta dell’area davanti al Romagna Family Village, dove per tanti anni i campeggiatori avevano trovato un minimarket e attività commerciali legate alla spiaggia. Ora si cambia. Il permesso a costruire consente al Club del Sole di partire subito con i lavori per sfruttare il periodo invernale. Nell’area interessata i in un primo momento il Club del Sole aveva previsto un passaggio verso la spiaggia tra due manufatti. A destra, guardando il mare, si sarebbe sviluppato il ristorante, mentre a sinistra un bar gelateria. Rispetto a questa prima previsione è stata chiesta una variante sostanziale, approvata dal Comune.

Il nuovo progetto offrirà un cambiamento per l’intera area. È prevista un’unica struttura con un ristorante che nella parte della sala sarà ampio più di duecento metri quadrati con una cucina di oltre cento metri quadrati. All’aperto ci sarà la possibilità di collocare tanti altri tavoli guardando la spiaggia. Al primo piano della struttura sarà invece possibile realizzare tre appartamenti vista mare. Fin qui le attività al servizio dei turisti, ma il Club del Sole ha voluto inserire la struttura in un contesto che apra al resto della zona mare.

Tant’è che affiancata al ristorante verrà realizzata una piazza con tanto verde e piante frapposta tra il lungomare e la spiaggia. Non più un passaggio quindi, ma uno spazio aperto a tutti che creerà continuità anche con la riqualificazione del lungomare dove saranno realizzate una ciclabile e una fascia verde per dividere le zone pedonali dal passaggio delle auto. "Abbiamo accolto favorevolmente la variante che ci hanno presentato – spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli –. L’accordo raggiunto con la proprietà prevede che sia lo stesso Club del Sole a realizzare parte della ciclovia a fianco di viale Torino". Con l’arrivo del Club del Sole è cambiata la filosofia e dalla parola camping si è passati a veri e propri villaggi turistici con un’offerta ampia: piscine, giochi d’acqua e ristoranti immersi nel verde. Riqualificati le strutture e gli spazi a monte di viale Torino con la creazione di una piazza verde naturale che ha eliminato la divisione tra il lungomare e il villaggio, ora con i lavori ci si spinge a mare di viale Torino.

Andrea Oliva