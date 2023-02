Cna: "Attività in buona salute"

Un commercio in salute ed un’ottima coesione col territorio e l’amministrazione comunale: in prospettiva si chiedono più piste ciclabili ed il rilancio di alcune attività sfitte nel centro. Questo è emerso mercoledì sera nell’incontro tra i 15 imprenditori del direttivo della Cna Cattolica e San Giovanni e l’amministrazione di San Giovanni in Marignano (presenti il Sindaco Morelli e gli assessori Gabellini e Vagnini). "Abbiamo avuto aggiornamenti su area artigianale, viabilità e proseguimento di via Brenta – conferma Matteo Fabbri, segretario Cna – la collaborazione con San Giovanni è proficua e continua. In un questionario che abbiamo diffuso nei mesi scorsi è emerso che oltre il 70 per cento degli operatori intervistati dichiara un rapporto con la clientela stabile o addirittura in crescita negli ultimi anni. Positivo anche il giudizio dei cittadini che individuano quali punti di forza del commercio marignanese la facile accessibilità dei punti vendita e la presenza di parcheggi. Dagli operatori e cittadini che hanno risposto al questionario, vengono anche dei suggerimenti migliorativi: in particolare riferiti a occupazione delle vetrine sfitte, la riqualificazione degli edifici e la richiesta di una maggiore presenza di piste ciclabili".

lu.pi.