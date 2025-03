Cna rinnova il direttivo: oggi a San Clemente l’assemblea elettiva

Cna Morciano e Valconca rinnova il proprio direttivo attraverso l’assemblea elettiva in programma oggi, alle 18.30, presso la sede Giannetti Group in via Pian di Vaglia a San Clemente. Un appuntamento atteso perché il focus dell’iniziativa verterà sul tema ‘Valconca: sviluppo turistico e spopolamento imprenditoriale’ e vedrà oltre alla partecipazione delle imprese associate anche quella di Alice Parma, consigliera regionale Emilia-Romagna, Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente, e Giorgio Ciotti sindaco di Morciano di Romagna. Interverranno anche il presidente di Cna Rimini Mirco Galeazzi e il direttore Davide Ortalli. Un territorio in espansione, la Valconca, con tematiche sempre più complesse sulle quali riflettere.