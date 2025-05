Cna sceglie Polazzi. Il nuovo presidente detta le priorità

"Sostenere le eccellenze culinarie del territorio. Creare la prima rete di attività votata al wellness. Ma anche valorizzare e rilanciare il settore delle costruzioni guardando alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, e sostenere il commercio, a partire dalla Shopping night". Cna ha un nuovo presidente a Rimini. Si chiama Mirco Polazzi, ed ha le idee chiare. Le ha esposte lunedì nel tardo pomeriggio, durante l’assemblea di categoria che ha portato infine al rinnovo del consiglio direttivo. Polazzi guiderà, assieme al direttore Davide Ortalli, la nuova presidenza di Cna che vede la presenza di ben quattro donne. Con Polazzi ci saranno il vicepresidente Roberto Corbelli, e i consiglieri Raffaela Campi, Natascia Casali, Giulio D’Angelo, Adriana Pellegrini ed Elena Zanni.

L’assemblea è stata occasione di confronto sulle visioni future del mondo delle imprese. sono intervenuti in video di Michele De Pascale presidente della Regione Emilia-Romagna, Mirco Galeazzi presidente uscente di Cna Rimini che si è confrontato con Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Sport e Commercio della Regione. Presente anche Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini. Le conclusioni sono state affidate a Dario Costantini presidente di Cna Nazionale.

In apertura spazio alle storie di impresa con esperienze votate all’innovazione. sono intervenuti Carlotta Santolini di ‘Mariscadoras’, Nicolò Para di ‘Spiagge.it’ e Marina Nanni di ‘Dalla Lella Rimini’.

"L’obiettivo - riprende il neo presidente Polazzi - è quello di continuare a posizionare Cna nel territorio come interlocutore propositivo per dare risposte alle nostre imprese. In particolare in questa fase, tra gli altri, guardiamo con attenzione a settori che riteniamo strategici per l’economia e per il territorio: enoagroalimentare e tutte le sue eccellenze, wellness con tutto il suo comparto economico ed il settore delle costruzioni, per la necessaria rigenerazione urbana nella provincia".

