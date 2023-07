Cna, una nuova sede di 600 metri quadrati

E’ stata inaugurata ieri la nuova sede di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano e Valconca: 18 uffici su 600 metri quadri, 16 dipendenti per quasi 600 associati che da ieri in Via Del Partigiano 2 a Cattolica troveranno la "casa degli imprenditori", un luogo accogliente e moderno e ricco di tante vetrate, con un design sinonimo di trasparenza. Presenti al taglio del nastro Otello Gregorini Segretario Nazionale di Cna, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, i sindaci dei Comuni di Cattolica e San Giovanni, rispettivamente Franca Foronchi e Daniele Morelli, Giorgio Ciotti, presidente dell’Unione Valconca, Monica Mazzini, presidente Cna Cattolica e San Giovanni Valconca ed altri rappresentanti Cna.

Una giornata importante che è stata sottolineata dalla sindaca di Cattolica, Franca Foronchi: "I corpi intermedi sono importantissimi nell’attività amministrativa ed il rapporto con Cna è sempre basato sul confronto costruttivo – ha ribadito la sindaca – una sede così moderna testimonia la vivacità del territorio, della sua imprenditoria e della centralità del lavoro che porta a quella coesione sociale per la quale tutti concorriamo, in questo senso l’attività di Cna è molto preziosa".

Infine lo stesso segretario Nazionale di Cna Otello Gregorini ha ribadito: "Percepisco una grande collaborazione tra il nostro sistema di rappresentanza e le amministrazioni presenti, sintomo di un territorio vivace e di una Cna proattiva della quale essere orgogliosi.

Tornando sul tema dell’alluvione abbiamo dato parere positivo sulla scelta del commissario, ora però serve accelerare perché è passato troppo tempo e la Romagna merita risorse e risposte immediate". Un nuovo punto di riferimento dunque per tanti operatori e per un territorio che vuol guardare al futuro con fiducia.

Luca Pizzagalli