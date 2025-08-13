Coca nascosta nel bagagliaio. Trasportavano tre etti di droga. Due pusher arrestati a Bellariva

Da tempo il profilo di una donna di 45 anni originaria di Treviglio, era finito nel mirino della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini. Una donna di cui si sospettava gestisse una piazza di spaccio a sud di Rimini, a Bellariva, proprio lì dove lunedì sera intorno alle 21 gli agenti della polizia locale l’hanno fermata mentre viaggiava a bordo della propria automobile. Un controllo mirato, che ha così permesso agli agenti di ispezionare il portabagaglio del veicolo e trovare qui in quattro zainetti diversi riposti vari ’panetti’ di sostanza stupefacente. Dai quasi 50 grammi di hashish a oltre 140 grammi di cocaina e, nell’abitacolo, altri 98 grammi sempre di hashish, nascosto in questo caso nella plastica della leva del cambio.

È stato dunque all’esito della perquisizione che la donna, sostenendo di essere all’oscuro della presenza della droga, ha fatto giungere in via San Francesco, dove è stata fermata, il cognato, un tunisino di 46 anni. L’uomo, anch’egli già attenzionato dagli agenti, dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 1.380 euro in contanti e, una volta ispezionato il suo cellulare, anche di fotografie che ritraevano la stessa sostanza stupefacente maneggiata dal tunisino stesso.

Questi elementi hanno portato la polizia locale a compiere ulteriori accertamenti sulla coppia, oltre che sull’identità di una terza persona il cui documento è stato trovato in auto, ma che non si è mai presentata sul luogo dell’intervento.

Al termine delle operazioni di rito, il 46enne e la 45enne sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e dopo aver trascorso la notte nella sede del comando di polizia locale ieri mattina entrambi gli indagati sono stati processati per direttissima di fronte al Tribunale di Rimini.