Coca sul lungomare: i residenti fanno arrestare il pusher

Troppo viavai sul lungomare di Cattolica. Quell’andirivieni continuo, registrato ormai da qualche giorno a questa parte, aveva insospettito non poco i residenti della zona. A insospettire era stata soprattutto la presenza di un 25enne dall’aria losca. È bastato fare due più due per capire che il giovane aveva scelto il lungomare per incontrare i suoi clienti, assuntori abituali di cocaina. A quel punto i residenti hanno chiamato i carabinieri. Che si sono appostati in zona e alla fine hanno pizzicato in flagranza il 25enne.

I militari dell’Arma, dopo un servizio di osservazione durato alcuni giorni, sono usciti alla scoperto e hanno intercettato il 25enne nel pomeriggio di martedì, probabilmente mentre si stava recando ad effettuare una consegna di stupefacente. È stato sottoposto ad un controllo e, dalle sue tasche, è saltata fuori una dose di polvere bianca. A quel punto i carabinieri hano esteso la perquisizione, fino a individuare il nascondiglio in cui era stata stipata la droga. Complessivamente, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 29 dosi per un peso complessivo di 20 grammi, oltre a denaro contante ritenuto frutto dell’attività illecita e il materiale per il confenzionamento delle dosi. Visti gli elementi a suo carico, i carabinieri lo hanno arrestato per spaccio. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, ieri mattina il giovane è stato accompagnato in tribunale, a Rimini, dove si è celebrato il processo per direttissima. Il giovane, incensurato ha patteggiato una condanna e la pena è stata sospesa.