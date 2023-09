Cocaina dalla Spagna Nel traffico coinvolto anche un riminese

Anche uno spacciatore riminese, ma residente a Misano, è finito nella rete della Guardia di finanza di Perugia, che ieri ha eseguito cinque misure cautelari nei confronti di altrettante persone sospettate di essere pedine di un traffico di stupefacenti in mano a un marocchino residente a Umbertide, che attraverso collaudati canali di approvvigionamento da Spagna e Lazio distribuiva sul territorio di Perugia, Alta Valle del Tevere, Rimini e Pesaro-Urbino consistenti quantità di hashish e cocaina. Quelle stesse sostanze che l’attività durata un anno da parte della Guardia di finanza perugina ha permesso di ricondurre anche al riminese di 45 anni, impiegato come corriere per una ditta di logistica e trasporti del territorio, ma che stando agli investigatori arrotondava spacciando nella zona romagnola e marchigiana appunto. Secondo le ricostruzioni, il 45enne indagato si sarebbe rifornito più volte dal marocchino ritenuto assieme a due connazionali all’apice del gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze. Diversi sono stati infatti i viaggi accertati da Rimini a Perugia e ritorno per fare ’il pieno’ di droga da rivendere. Perciò il gip del tribunale del capoluogo umbro ha disposto nei confronti del misanese 45enne l’obbligo di firma, ritenendo a suo carico indizi di colpevolezza per cessioni di centinaia di grammi di stupefacente.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati interventi che hanno permesso di arrestare in flagranza un componente del gruppo e sottoporre a sequestro oltre 2,5 chili di hashish e cocaina, assieme a un’agenda gialla, contenente appunti manoscritti in lingua araba riportanti una vera e propria contabilità dell’illecità attività di smercio della droga, con puntuale indicazione degli acconti percepiti e dei saldi ancora da riscuotere. Contabilità che ha messo in luce quindi i rapporti di ’collaborazione’ tra il principale indagato e gli altri sospettati.