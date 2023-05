Coccinelle ’killer’ per salvare i lecci

Sempre più ’città degli insetti’. Dopo i ’Bee hotel’, gli alberghi delle api (quattro in arrivo in vari punti del territorio a cura di Futuro Verde) il Comune di Bellaria Igea Marina annuncia lo sbarco a breve "di circa 3.000 insetti, per un progetto sperimentale di lotta biologica sostenibile in collaborazione con Anthea". Un piccolo esercito di coccinelle, grandi dai 3 ai 5 millimetri, outfit nero lucido con macchie rosse che serviranno a combattere "la cosiddetta cocciniglia del leccio, uno dei principali nemici e predatori". Saranno posizionate al parco del Gelso, via Roma, stazione ferroviaria di Bellaria, parco Andrea Costa, parco della Casa Rossa, giardino della Torre Saracena, parco delle Vigne e di via San Martino, via Bobbio e centro culturale Kas8. "Obiettivo di questa scelta innovativa – spiega il Comune – la tutela con metodo naturale di 150 lecci presenti, la cui salute è minacciata dalla cosiddetta cocciniglia del leccio, insetto infestante presente da diversi anni e causa di ampi disseccamenti dei rami".

L’impiego della coccinella "eviterà l’irrorazione di prodotti chimici. Le coccinelle troveranno casa sul territorio comunale dopo la fase di allevamento in appositi laboratori".