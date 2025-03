Cocktail raffinati cucina gourmet e tanto charme

Cocktail, long drink, piccola ristorazione con ingredienti di alta qualità provenienti da tutto il mondo, e al calar del sole serate animate con musica jazz dal vivo e Dj set. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Taglio del nastro e brindisi inaugurale mercoledì alle 19 per il nuovo Madame Lounge al Borgo San Giuliano.

Un cocktail bar innovativo nella storica sede del’ex bar Alba, voluto da "un gruppo di imprenditori visionari che portano una ventata di freschezza", assicurano i titolari, certi che il locale diventerà "il punto di riferimento per chi ama l’atmosfera raffinata e il piacere della convivialità". Tra i servizi previsti "per offrire un’esperienza senza pensieri", anche il "servizio di transfer gratuito che permetterà di raggiungere e lasciare il locale in totale comodità".

"Madame Lounge non è solo un bar – garantiscono gli imprenditori – è un’esperienza completa. Dalle prime ore del mattino, iniziamo la giornata con una colazione speciale, seguita da aperitivi di eccellenza che accompagneranno il tuo pomeriggio. La nostra offerta culinaria propone una selezione di piatti di piccola ristorazione, realizzati con prodotti di altissima qualità provenienti da diverse parti del mondo, pensati per deliziare tutti i palati". Il Madame Lounge, che si aggiunge a un’offerta ristorativa già importante che negli ultimi anni ha riqualificato e valorizzato Borgo San Giuliano, è stato progettato dallo Studio Group Project, guidato dal geometra Paolo Giorgianni, Alessandro Albano e l’architetto Aristodemo Ciavatti, e realizzato dall’Affa Arredamenti di San Giovanni in Marignano.