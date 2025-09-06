Cocoricò, il debutto di Gaudagnino. Stabat Mater sotto la piramide

Sotto la piramide del Cocoricò, domenica 5 ottobre accadrà qualcosa di insolito. Niente dj set o luci stroboscopiche, ma la potenza del teatro, pronta a farne tremare i vetri. A chiudere il 58esimo Premio Riccione per il Teatro toccherà a ‘Stabat Mater’ di Antonio Tarantino, messo in scena in un contesto decisamente inedito. A firmarne la regia, sarà Luca Guadagnino, nome tra i più noti e amati del cinema italiano nel mondo, affiancato dalla giovane regista Stella Savino. Sul palco, a incarnare la complessa figura materna della pièce, l’attrice Fabrizia Sacchi.

La scelta di proporre il testo di Tarantino, drammaturgo scomparso nel 2020, tra i più incisivi nel raccontare le contraddizioni della società italiana contemporanea, porta nel cuore della Riviera un’opera di dolore e di ribellione, un canto feroce sulla maternità e sull’emarginazione. Un lavoro che, nella cornice visionaria del Cocoricò, promette di amplificare le tensioni del testo trasformandolo in esperienza immersiva.

Per Guadagnino, regista di film come Chiamami col tuo nome, Io sono l’amore e il recente Bones and All, si tratta di una nuova sfida: dopo aver conquistato Hollywood e i festival internazionali, il regista si confronta con la scena teatrale. La sua sensibilità visiva, sempre capace di intrecciare intimità e universalità, incontra così la parola viva e tagliente di Tarantino. A sostenerlo in questo debutto è Stella Savino, talento emergente che porta in dote sguardo fresco e contemporaneo, in linea con lo spirito del Premio Riccione.

Accanto allo spettacolo, il 5 ottobre sarà anche il momento dell’annuncio dei finalisti del Premio Riccione per il Teatro, uno dei riconoscimenti più longevi e prestigiosi della drammaturgia italiana. Nato nel 1947, il premio ha visto passare autori come Enzo Moscato, Fausto Paravidino, Stefano Massini e Lucia Calamaro, contribuendo in maniera decisiva a far emergere nuove voci e a consolidare una tradizione di ricerca teatrale. Ogni edizione diventa un crocevia tra generazioni: da una parte gli artisti già affermati che prestano la loro esperienza e il loro carisma, dall’altra gli autori esordienti o poco conosciuti che trovano in Riccione un trampolino unico. Quest’anno il dialogo tra presente e futuro si fa ancora più evidente.

L’arrivo di Guadagnino, regista di fama internazionale, si intreccia con l’energia delle nuove scritture che concorrono al premio. In un’epoca in cui i linguaggi artistici si mescolano sempre più, l’evento del 5 ottobre al Cocoricò non rappresenta solo una serata di teatro, ma il simbolo di una trasformazione: il luogo iconico della nightlife si apre alla drammaturgia, mentre un maestro del cinema si concede alla drammaturgia.

Federico Tommasini