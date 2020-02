Riccione - 21 febbraio 2020 - Sulle ceneri del Cocoricò nasce il Cocco. Questa l'idea per il nome del futuro locale pensata dai nuovi gestori, Enrico Galli e Antonella Bonicalzi. Il primo è la mente dell'Altromondo studios e del progetto legato alla Beach Arena sulla sabbia di Rimini. Antonella Bonicalzi è figlia del fondatore del Nautilus Giannino Bonicalzi, storico locale a Cardano al Campo in provincia di Varese, e organizzatrice di eventi legati al mondo della musica e dell'intrattenimento lungo lo stivale.

Già si conosceva il giorno dell'inaugurazione del nuovo locale, il 12 aprile. Oggi se ne conosce anche il nome. Il marchio Cocoricò, assieme ad altri due marchi legati alle gestioni passate, sono all'asta giudiziaria. Dunque si rendeva necessario un cambio di nome, e i nuovi gestori hanno pensato a quello usato in tutto il Paese per chiamare il locale della piramide, 'Cocco'. Impossibile sbagliarsi.

Nel frattempo i preparativi per la riapertura procedono spediti. La struttura del locale rimarrà la medesima. Da settimane squadre di operai ripuliscono la piramide, tornata a brillare di bianco sulla collina come ai tempi d'oro. Altri operai sono al lavoro all'interno. Per seguire le tappe del Cocco è stato creato anche un account Instagram, @lecocoricoriccione. I primi giorni di marzo i titolari presenteranno ufficialmente il progetto.