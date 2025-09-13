Cocoricò tra Pasolini e il teatro

Dal 3 al 5 ottobre il Cocoricò da tempio del ballo si trasformerà in palcoscenico teatrale. Accoglierà i nuovi talenti della drammaturgia in concorso al 58esimo Premio Riccione per il Teatro, nonché la giuria presieduta da Dacia Maraini e composta da Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi, Lorenzo Pavolini, Maura Teofili e Walter Zambaldi. Tra gli artisti Violante Placido e Mauro Ermanno Giovanardi, frontman dei La Crus. Quest’anno l’evento pone l’accento su Antonio Tarantino e Pierpaolo Pasolini. Sarà proprio nel ricordo del celebre poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, che Riccione farà un tuffo nella sua storia. Accadrà nella prima serata, attraverso la lettura di alcune lettere scritte dallo stesso Pasolini a otto anni, mentre si trovava sulla spiaggia di Riccione e puntualmente descritta nelle stesse missive, scoperte da Pier Vittorio Tondelli nel 1990. Sarà una sorpresa anche per la Maraini, che per l’occasione riceverà il Premio alla carriera, ma anche per tutti i sindaci che in quei giorni parteciperanno al G20 Spiagge, convocato a Riccione, e che per l’occasione saranno in platea. Prendendo spunto dal libro "Caro Pier Paolo", in dialogo con Lorenzo Pavolini, la scrittrice ricostruisce il suo legame con Pasolini, ma anche con Alberto Moravia, Elsa Morante, Maria Callas e Laura Betti. La serata, a cura di Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro, sarà un tributo alla Maraini ma anche il primo degli omaggi che la città dedica a Pasolini nel cinquantesimo anniversario della sua morte, tra questi anche uno spettacolo di prossima presentazione, con il sostegno del Ministero della Cultura. La serata si concluderà con il recital-concerto di Cristina Zavalloni, accompagnata al pianoforte da Enrico Zanisi. L’evento, presentato ieri dalla sindaca Daniela Angelini, dalla sua vice Sandra Villa, da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro e dal direttore Bruscia, continuerà sabato alle 17 con le esibizioni di Tanja Šljivar, drammaturga e scrittrice vincitrice del Premio Sterija, e alle 18,30 col monologo di Jacopo Giacomoni ‘E’ solo un lungo tramonto’. Alle 20,30 si entra nel vivo con la premiazione, allietata da interventi musicali della Placido e di Giovanardi. Cinque i testi finalisti di ogni categoria del premio che quest’anno ha visto la partecipazione di 464 testi. Non mancherà la menzione speciale Franco Quadri e il Premio speciale per l’innovazione drammaturgica. Quest’anno per la prima volta è stato introdotto il Premio Riccione alla drammaturgia per le nuove generazioni, dedicato al pubblico di 7-11 anni e 12 - 15 anni. Il Premio domenica 5 si concluderà alle 21 con lo Stabat Mater del regista Luca Guadagnino che debutta alla regia teatrale con Stella Savino, sul palco Fabrizia Sacchi, nella versione di Antonio Tarantino, che nel 1993 vinse il Premio Riccione. La presentazione ieri è introdotta in videoconferenza dall’assessore regionale alla Cultura Gessica Allegni.

Nives Concolino