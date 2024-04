Code agli sportelli. Le Poste replicano:: "Attesa nei tempi"

In riferimento all’articolo ‘Uffici postali: lunghe file in zona Alba e viale San Martino’, Poste Italiane precisa che "i tempi di attesa negli uffici postali di viale Dante e viale San Martino sono in linea con gli standard aziendali e non sono programmate chiusure di sedi. É possibile che in determinate giornate e in concomitanza di operazioni complesse, come i pagamenti delle pensioni, i tempi di attesa possano prolungarsi. La sede di Riccione 2 dispone inoltre di un Postamat h24 sette giorni su sette, che consente di effettuare numerose operazioni come il prelievo di contante, ricariche telefoniche, pagamento delle principali utenze. Si ricorda che nelle vicinanze dell’ufficio postale è disponibile anche la sede di viale Corridoni, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e la sede di viale Diaz dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 dove, per evitare attese, resta possibile prenotarsi agli sportelli attraverso i canali digitali, fra cui l’app Ufficio Postale, il numero whatsapp 3715003715 e il sito poste.it.