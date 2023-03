Code e disagi per il cantiere di viale Mazzini

Sta creando non pochi disagi a Santarcaneglo il nuovo cantiere in viale Mazzini, partito ieri per i lavori alla rete idrica. L’intervento (annunciato) è affidato a Hera. Per un mese la strada resterà chiusa al traffico. Si è partiti ieri con lo stop alle auto nel tratto di viale compreso tra le via Giordano Bruno e Cabina. Tra un paio di settimane, invece, chiuderà il tratto tra via Cabina e la via Emilia. La stop ieri ha provocato parecchi disagi specie nelle ore di punta e all’ingresso e all’uscita degli alunni della scuola elementare ’Pascucci’. Sul posto anche gli agenti di polizia locale, per ridurre i disagi. Il cantiere, così è stato annunciato dal Comune di Santarcangelo, andrà avanti almeno un mese.